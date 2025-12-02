Abren nuevo tramo ampliado de la Siglo XXI entre Pátzcuaro y Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó que desde el lunes quedó abierto a la circulación el tramo ampliado de la autopista Siglo XXI entre Pátzcuaro y Uruapan, correspondiente del kilómetro 85+900 al 91+700, en el segmento conocido como Canitzio–Puente de Ferrocarril.

Este avance forma parte del proyecto de modernización a cuatro carriles de la autopista de cuota que conecta el centro del estado con el puerto de Lázaro Cárdenas, una de las principales rutas logísticas de la región.