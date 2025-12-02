Abren nuevo tramo ampliado de la Siglo XXI entre Pátzcuaro y Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó que desde el lunes quedó abierto a la circulación el tramo ampliado de la autopista Siglo XXI entre Pátzcuaro y Uruapan, correspondiente del kilómetro 85+900 al 91+700, en el segmento conocido como Canitzio–Puente de Ferrocarril.
Este avance forma parte del proyecto de modernización a cuatro carriles de la autopista de cuota que conecta el centro del estado con el puerto de Lázaro Cárdenas, una de las principales rutas logísticas de la región.
De acuerdo con el comunicado emitido por la SICT, continúan los trabajos de ampliación en los tramos:
Uruapan–Nueva Italia, con una longitud aproximada de 60 kilómetros.
Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, con una extensión de 151 kilómetros.
La dependencia federal indicó que, una vez concluidos en su totalidad, los trabajos de ampliación beneficiarán directamente a más de 1.3 millones de personas en la entidad, al mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de traslado.
La autopista Siglo XXI ha sido históricamente una vía de alta siniestralidad, sobre todo en tramos con pendientes pronunciadas y alto tránsito de camiones de carga. La ampliación a cuatro carriles busca mejorar la fluidez del tráfico, en especial en temporadas vacacionales y para el transporte comercial hacia el puerto michoacano.
