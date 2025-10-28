Abren más fechas de "El camino de las ánimas" en Urandén tras éxito de visitantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la alta afluencia de visitantes durante el primer fin de semana de representaciones de “El camino de las ánimas”, se han anunciado nuevas fechas y horarios para esta experiencia nocturna en los manantiales de Urandén, un evento que ha cobrado fuerza como una de las actividades culturales más significativas en la región durante la temporada de Día de Muertos.

Del viernes 24 al domingo 26 de octubre, los canales iluminados de Urandén atrajeron a turistas locales, nacionales e incluso visitantes del extranjero, quienes recorrieron en canoa los canales del lugar, ambientados con luces, música y danzas tradicionales. La representación, que celebra la conexión espiritual entre vivos y muertos, forma parte de las actividades que buscan fortalecer la identidad cultural de Michoacán.

Ante la buena respuesta del público, se decidió extender la programación con nuevas funciones, que se llevarán a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre. Estas nuevas fechas permitirán a más personas vivir esta experiencia que ha sido reconocida por su belleza escénica y su emotivo mensaje. Las funciones se realizarán por la noche y contemplan distintos horarios para facilitar la asistencia de más familias.