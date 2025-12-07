Abren investigación federal por delincuencia organizada tras explosión en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por delincuencia organizada, tras la explosión de un vehículo ocurrida frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

A 24 horas del hecho, la dependencia federal detalló que las diligencias se realizan en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales.

En el sitio laboran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), especializados en criminalística de campo, genética, fotografía forense, medicina legal, telecomunicaciones, tránsito, incendios, química, explosivos e ingeniería.