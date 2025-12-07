Abren investigación federal por delincuencia organizada tras explosión en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por delincuencia organizada, tras la explosión de un vehículo ocurrida frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.
A 24 horas del hecho, la dependencia federal detalló que las diligencias se realizan en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales.
En el sitio laboran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), especializados en criminalística de campo, genética, fotografía forense, medicina legal, telecomunicaciones, tránsito, incendios, química, explosivos e ingeniería.
Saldo preliminar: cinco personas fallecidas y 12 lesionadas, además de daños materiales en al menos cinco vehículos y varios inmuebles cercanos a la zona del estallido.
La indagatoria está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán señaló:
“Continuamos con las labores en el municipio de Coahuayana, reforzando la estrategia de seguridad y el trabajo coordinado con autoridades federales. El operativo permanece activo para proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones tras los hechos registrados”.
Las autoridades indicaron que las acciones interinstitucionales y las diligencias de investigación seguirán activas hasta identificar y detener a los responsables.
