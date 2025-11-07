Abren investigación contra policías de Tancítaro por presunta tortura

Tancítaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en Michoacán, inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables del delito de lesiones.

Esto, derivado de la vista otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, en la que se instruye al agente del Ministerio Público de la Federación a iniciar una indagatoria contra elementos de la Policía Municipal de Tancítaro, quienes presuntamente, en las instalaciones de la corporación, habrían cometido actos de tortura consistentes en descargas eléctricas, golpes y ahogamiento con agua, causando lesiones, contusiones, dislocaciones y quemaduras, así como daños visibles en el cuerpo de la víctima y alteraciones en su salud.

La Fiscalía Federal en Michoacán informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios y proceder conforme a derecho contra quien o quienes resulten responsables.