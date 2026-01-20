Abren inscripciones para competencia de guion corto de terror en el Feratum Film Fest de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum 2026 ha lanzado una nueva convocatoria para los guionistas que deseen participar en la Plataforma en Corto 2026.

Es ésta una de las competencias más esperadas por la comunidad cinematográfica.

La iniciativa tiene como objetivo promover y dar visibilidad a la producción de cine fantástico a través de cortometrajes de ficción.

Los participantes podrán enviar sus guiones con la oportunidad de ganar un premio en especie de hasta 800,000 pesos mexicanos, lo que permitirá la producción de su proyecto cinematográfico.

Los interesados en participar podrán obtener más información y detalles sobre la convocatoria en el sitio oficial del festival: www.feratumfilmfest.com.

Feratum ha sido un referente en el ámbito del cine fantástico y, con esta convocatoria, continúa su misión de apoyar a nuevos talentos en el mundo del cine.