Abren convocatoria para Miss Michoacán 2026; así puedes participar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El certamen Miss Michoacán lanzó la convocatoria para su edición 2026, invitando a mujeres michoacanas a participar en una plataforma que promueve la belleza, la elegancia y el liderazgo social. Esta edición especial celebra una década de impulsar el talento y la proyección de mujeres jóvenes que buscan representar al estado a nivel nacional.
La Universidad La Salle Morelia será la sede del casting oficial, que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero a las 11:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples.
Las interesadas deberán acudir con vestido de cóctel negro, traje de baño, jeans y playera blanca, además de presentar copia de su INE, acta de nacimiento y dos fotografías impresas (una de medio cuerpo y otra de cuerpo completo). La participación no tiene ningún costo.
Entre los requisitos destacan: tener entre 18 y 27 años de edad, estatura mínima de 1.65 metros, ser mexicana, estudiante o egresada, con dominio del idioma inglés, vocación para trabajar en proyectos sociales y demostrar algún talento artístico. Estos criterios buscan perfilar a candidatas íntegras, con visión social y habilidades de comunicación.
A lo largo de sus 10 años, Miss Michoacán ha servido como una plataforma para visibilizar a mujeres destacadas por su compromiso con la sociedad, además de abrirles puertas hacia certámenes nacionales e internacionales. Como ejemplo, Paulina Uceda, actual Miss Michoacán 2025, ha sido reconocida por su preparación académica y proyección en causas sociales.
Las aspirantes pueden solicitar más información a través del correo electrónico missmichoacanorg@gmail.com o en las redes sociales oficiales del certamen.
rmr