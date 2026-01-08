Abren convocatoria para Miss Michoacán 2026; así puedes participar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El certamen Miss Michoacán lanzó la convocatoria para su edición 2026, invitando a mujeres michoacanas a participar en una plataforma que promueve la belleza, la elegancia y el liderazgo social. Esta edición especial celebra una década de impulsar el talento y la proyección de mujeres jóvenes que buscan representar al estado a nivel nacional.

La Universidad La Salle Morelia será la sede del casting oficial, que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero a las 11:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples.