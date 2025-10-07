Abre SEE 1,700 espacios temporales para cubrir jubilaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de mil 700 espacios en aulas y áreas administrativas están libres tras el proceso de jubilación que inició este octubre en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó la titular, Gabriela Molina Aguilar.
En conferencia de prensa, dijo que durante el último trimestre del año habrá docentes y personal temporal en los espacios disponibles, los cuales se cubrirán con el listado existente, por lo que a más tardar en 15 días deberá quedar cubierto.
"Lo que estamos y vamos a hacer es asignar a un maestro de forma temporal en este trimestre en lo que llega la asignación definitiva con base al listado ordenado de personas que se quedaron todavía en el proceso de asignación y con la claridad de que esto no es una plaza definitiva. En el último trimestre del año se cubrirá con interinatos y en enero se asignarán de forma definitiva", dijo.
A lo anterior, pidió a los padres de familia a que den un voto de confianza a la dependencia y permitan se asignen al personal temporal antes de cualquier manifestación y/o toma de los planteles educativos; además dejó en claro que no es necesario que los normalistas realicen acciones fuera de la ley para imponerse en la designación de los espacios temporales y las futuras plazas, toda vez que todo es bajo normatividad y, a las secciones sindicales, dijo, que siga el diálogo abierto para informar sobre el procedimiento.
Molina Aguilar comentó que el proceso de jubilación viene de años anteriores y no solo lo que se concretó de este 2025 y agregó que primeramente se cubrirán los docentes frente a grupo, posteriormente las plazas no docentes con trabajadores de intendencia o administrativos y, finalmente, los que no tienen un impacto directo en aulas.
Recordó que el trámite de jubilación se puede hacer de manera presencial en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado o a través del portal dti.see.michoacan.gob.mx; todo el personal de la dependencia tiene la indicación de otorgar los documentos que se requieran para el trámite.
Finalmente, señaló que aquellos que iniciaron el proceso de jubilación son mujeres con 28 años de servicio y 56 años de edad, y hombres con 30 años de servicio y 58 años de edad.
BCT