Abre SEE 1,700 espacios temporales para cubrir jubilaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de mil 700 espacios en aulas y áreas administrativas están libres tras el proceso de jubilación que inició este octubre en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó la titular, Gabriela Molina Aguilar.

En conferencia de prensa, dijo que durante el último trimestre del año habrá docentes y personal temporal en los espacios disponibles, los cuales se cubrirán con el listado existente, por lo que a más tardar en 15 días deberá quedar cubierto.

"Lo que estamos y vamos a hacer es asignar a un maestro de forma temporal en este trimestre en lo que llega la asignación definitiva con base al listado ordenado de personas que se quedaron todavía en el proceso de asignación y con la claridad de que esto no es una plaza definitiva. En el último trimestre del año se cubrirá con interinatos y en enero se asignarán de forma definitiva", dijo.