Abre Michoacán convocatoria para certificación de las carnitas: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán abrió la convocatoria para la certificación gratuita de las carnitas, uno de los platillos típicos más destacados de la entidad, con lo que se asegurará su calidad y origen, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante la conferencia de prensa de este lunes.

Detalló que tras efectuarse el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el proceso a seguir es que las cocineras y cocineros dedicados a la elaboración, cumplan con determinados requisitos para asegurar la calidad de este producto de los mas representativos del estado.

Detalló que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), se realizará el registro para que los productores cuenten con la certificación de la marca “Carnitas Michoacán”.