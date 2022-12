Abre IMSS Michoacán Unidad de Hemodiálisis en Zamora

También externó que se aplican 131 millones para dignificar Unidades Médicas de Primer Nivel en la entidad, y se trabaja en la dotación de equipamiento a Hospitales y clínicas, siendo Michoacán una de las ocho entidades del país, beneficiadas con tales acciones, gracias al apoyo del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo.

En su oportunidad, los alcaldes destacaron que haya sido en dicha zona el establecimiento de dicha unidad de hemodiálisis.

A su vez, el director del Hospital general de Zona (HGZ) No. 4 y de la UMF No. 82 de Zamora, Manuel Montañéz Espinosa y Eduardo Vega Espinosa, coincidieron en la prevención de enfermedades como la diabetes mellitus ye hipertensión arterial, para que las y los pacientes no lleguen a los estadíos de la insuficiencia renal crónica y ocupen de un tratamiento sustitutivo de la función renal.

Sin embargo, destacaron que con dicha unidad interna de hemodiálisis, la derechohabiencia con este padecimiento estará bien y mejor atendida, como uno de los servicios de soporte de vida que ofrece el IMSS.

En el acto de apertura estuvieron presentes, el titular de los servicios de desarrollo de finanzas, Carlos Iván Cruz Hurtado y el Subdelegado de Zamora, Miguel Amezcua Alejo.

También sobresalió la presencia de los empresarios y representantes de: Driscoll’s, Sugrana, Nutres, Ultraorganics, Frexport, GEC, así como del Instituto Tecnológico de Zamora, entre otros.

