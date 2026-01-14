Abre casa enlace Tacámbaro de Vicente Gómez Núñez ventanilla para material de construcción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de esta semana se abrió la ventanilla para el registro de las personas interesadas en los apoyos subsidiados, que contribuirán a la mejora y el bienestar integral de las familias, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer que, desde la Casa Enlace Tacámbaro, se realiza una labor permanente de apoyo al pueblo.
Dijo que, desde esta semana y hasta el último día del mes de enero, se estarán registrando las solicitudes de las personas que deseen adquirir alguno de los productos y/o materiales que se estarán ofertando.
Recordó que la dinámica a partir de este año será a través de un registro previo y una fecha de entrega calendarizada, con el objetivo de ordenar el proceso y evitar que las personas den vueltas innecesarias.
El diputado mencionó que la intención es abarcar los municipios que conforman el Distrito XIX, de manera que un mayor número de personas en la región sean beneficiadas.
En este periodo, los productos subsidiados son: varilla, cemento, mortero, alambre de púas y lámina galvanizada; mismos que, de acuerdo con los registros que se realicen, se entregarán el día 2 de febrero próximo.
Se invita a las personas interesadas a acercarse a la Casa Enlace Tacámbaro a realizar su registro en un horario de 09:00 a 15:00 horas. La Casa Enlace está ubicada en la calle Corregidora #6, colonia Centro, Tacámbaro.
