Abre casa enlace Tacámbaro de Vicente Gómez Núñez ventanilla para material de construcción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de esta semana se abrió la ventanilla para el registro de las personas interesadas en los apoyos subsidiados, que contribuirán a la mejora y el bienestar integral de las familias, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer que, desde la Casa Enlace Tacámbaro, se realiza una labor permanente de apoyo al pueblo.

Dijo que, desde esta semana y hasta el último día del mes de enero, se estarán registrando las solicitudes de las personas que deseen adquirir alguno de los productos y/o materiales que se estarán ofertando.

Recordó que la dinámica a partir de este año será a través de un registro previo y una fecha de entrega calendarizada, con el objetivo de ordenar el proceso y evitar que las personas den vueltas innecesarias.