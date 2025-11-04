¡Abrígate! Esta semana frente frío 12 traerá temperaturas -5 a 0°C a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante esta semana, el frente frío número 12 provocará un marcado descenso de temperatura en varias regiones del país, incluyendo zonas serranas de Michoacán, donde se esperan mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se extenderá de forma estacionaria sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, interactuando con la onda tropical número 40 y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera. Esta combinación mantendrá condiciones de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el sureste del país.

Aunque se espera un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en el norte, centro y oriente de México, el ambiente seguirá siendo frío al amanecer, especialmente en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se prevé la presencia de heladas.

Además, se mantendrán rachas de viento de 60 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), lo que podría generar afectaciones en el sur del país.

En las próximas 72 horas, se descarta potencial de nieve o aguanieve, pero se mantiene el pronóstico de temperaturas mínimas por debajo de los cero grados en estados como Chihuahua, Durango, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Michoacán, entre otros.

Es de mencionar que la temperatura mínima nacional registrada este martes fue de -3.2 °C en Constitución de 1857, Ensenada, Baja California.

RYE-