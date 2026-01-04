Aborto, tauromaquia, desaparecidos y "gobernadora": los temas que marcaron el 2025 en el Congreso de Michoacán

Tras su despenalización, Michoacán dio el siguiente paso con la legalización del aborto, es decir, garantizar en instituciones de salud públicas la interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita hasta las 12 semanas, esto gracias al voto a favor de 26 diputados y diputadas michoacanas el 27 de febrero de 2025.

El decreto incluyó diversas modificaciones a la Ley de Salud del Estado de Michoacán, y después de la recepción de tres iniciativas en la materia: una presentada por cinco colectivas feministas de la entidad, otra por el perredista Octavio Ocampo y la última por la panista Teresita Herrera Maldonado, esta última enfocada en la objeción de conciencia. En el dictamen se incorporaron medidas basadas en el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México, publicado por la Secretaría de Salud, como la canalización efectiva a las personas que requieran atención; protocolos específicos para emergencias médicas, eliminando trámites burocráticos que puedan obstaculizar la atención inmediata; y la capacitación constante del personal médico y administrativo, garantizando un uso adecuado del sistema y la prestación de servicios centrados en las necesidades de las personas.