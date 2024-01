Abogados Laboralistas señalan deficiencias del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en Michoacán

En ese sentido, expuso que aunque las instituciones hacen su esfuerzo, en Michoacán se esperaron hasta el último momento para operar el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, lo que ha ocasionado retrasos, que no se tengan decisiones adecuadas por los jueces y que los Centros de Conciliación se saturen, porque no alcanzan los alrededor de 12 conciliadores en todo el estado y solo 4 jueces laborales.