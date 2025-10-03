Abierto, registro de becas federales para estudiantes de bachillerato y universidad: Iemsysem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El registro para que estudiantes de bachillerato y universidades soliciten las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se mantendrá abierto hasta el próximo 15 de octubre, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem).

Estos apoyos, impulsados por el Gobierno de México, tienen como objetivo garantizar la continuidad de los estudios de jóvenes de educación media superior y superior, al brindar un respaldo económico que contribuya a reducir la desafiliación escolar.

“Con estas acciones, los programas de becas amplían su cobertura en Michoacán, con el propósito de que cada vez más jóvenes cuenten con el respaldo necesario para continuar y concluir su formación académica, lo que representa una inversión en su futuro y en el desarrollo de nuestro estado”, afirmó Mariana Sosa Olmeda, titular del Iemsysem.

Para las y los estudiantes de preparatorias y bachilleratos públicos, está disponible la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, mientras que quienes cursan una licenciatura pueden postular a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El registro para la beca universitaria se realiza en línea a través de la plataforma subes.becasbenitojuarez.gob.mx. En el caso de la beca para nivel medio superior, las y los estudiantes deberán realizar su registro en la plataforma: www.becabenitojuarez.gob.mx

BCT