Abierta la primera ventanilla del FAEISPUM: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán abrió la primera ventanilla del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Municipales (FAEISPUM).

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que se trata de más de mil 500 millones de pesos los que se destinarán en esta primera ventanilla.

Asimismo, indicó que los municipios pueden presentar proyectos relacionados con el agua, la pavimentación de calles y el alumbrado público, así como todas aquellas obras básicas que demanda la población.

Por ello, invitó a los municipios a trazar sus proyectos ejecutivos y presentarlos en la primera ventanilla, con el objetivo de conocer si cumplen con los requisitos y, en caso de ser necesario, fortalecerlos para que puedan contemplarse al inicio del año.