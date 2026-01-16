Abierta convocatoria para diplomado en formación para instructores policiales: IEESSPP

Asimismo, señaló que este programa académico se impulsó desde el Consejo Académico de la Región Occidente, el cual agrupa academias e institutos de formación policial de ocho estados del país. Destacó que en 2025 se llevó a cabo su primera edición, beneficiando a más de 90 instructores y docentes policiales.

La directora general detalló que el diplomado se impartirá en modalidad 100 por ciento en línea, tendrá una duración de cuatro meses y el periodo de registro estará abierto del 15 al 30 de enero, iniciando actividades académicas el 9 de febrero de 2026.

Los requisitos y el proceso de inscripción pueden consultarse en las redes sociales oficiales del IEESSPP en el siguiente enlace https://www.facebook.com/MichoacanIEESSPP

