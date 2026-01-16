Abierta convocatoria para diplomado en formación para instructores policiales: IEESSPP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán (IEESSPP) convoca a participar en la segunda fase del diplomado “Formación Docente para Instructores Policiales, basado en el Modelo por Competencias”, dirigido a instructores y docentes de instituciones de formación policial de todo el país.
El diplomado tiene como objetivo fortalecer las competencias pedagógicas, didácticas y metodológicas de instructores, así como de docentes responsables de la formación de los futuros policías, destacó la directora general del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio.
Asimismo, señaló que este programa académico se impulsó desde el Consejo Académico de la Región Occidente, el cual agrupa academias e institutos de formación policial de ocho estados del país. Destacó que en 2025 se llevó a cabo su primera edición, beneficiando a más de 90 instructores y docentes policiales.
La directora general detalló que el diplomado se impartirá en modalidad 100 por ciento en línea, tendrá una duración de cuatro meses y el periodo de registro estará abierto del 15 al 30 de enero, iniciando actividades académicas el 9 de febrero de 2026.
Los requisitos y el proceso de inscripción pueden consultarse en las redes sociales oficiales del IEESSPP en el siguiente enlace https://www.facebook.com/MichoacanIEESSPP
BCT