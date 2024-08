A veces no sale ni para el día: artesana de Mariano Escobedo

Esas dos entregas son las que permiten a Antonia sostenerse económicamente. "A veces me encargan un poquito más para que me salga lo del día, porque hay veces que no hay nada y yo aquí no tengo ningún apoyo de nada", apuntó la mujer.

De marzo a mayo se dieron varios incendios en las plantaciones de tule; ante la sequía y las altas temperaturas las llamas consumieron la planta desde su raíz, dejando sin materia prima a las artesanas de Mariano Escobedo, informó la jefa de tenencia, Fabiola Cerriteño.

