A un mes del crimen, realizarán misa en memoria de Carlos Manzo este lunes en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 1 de diciembre se llevará a cabo una misa en memoria de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, expresidente municipal de Uruapan, a un mes de su asesinato. El acto religioso está programado para las 17:00 horas en la Parroquia de San Francisco, ubicada en el centro de la ciudad.
La convocatoria fue publicada por el propio Gobierno Municipal de Uruapan a través de redes sociales, como parte de los homenajes que la administración local ha impulsado para honrar la vida y el legado del exalcalde. En el mensaje, se le recuerda como “un hombre de servicio y profundo amor por Uruapan”.
Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos, en un evento público que se desarrollaba en el centro de Uruapan. El caso provocó conmoción local y nacional, derivando en una serie de investigaciones que han llevado a la detención de al menos ocho personas vinculadas al crimen.
Durante este 1 de diciembre también aparecieron lonas con mensajes ciudadanos en distintos puntos del Libramiento Oriente, particularmente en el puente conocido como Los Colgados, lo que evidencia que el nombre de Carlos Manzo sigue presente en la memoria pública de la ciudad.
La misa de esta tarde-noche se realizará en un ambiente de duelo social, pero también como un espacio para el recuerdo colectivo.
rmr