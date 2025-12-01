A un mes del crimen, realizarán misa en memoria de Carlos Manzo este lunes en Uruapan

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos, en un evento público que se desarrollaba en el centro de Uruapan. El caso provocó conmoción local y nacional, derivando en una serie de investigaciones que han llevado a la detención de al menos ocho personas vinculadas al crimen.

Durante este 1 de diciembre también aparecieron lonas con mensajes ciudadanos en distintos puntos del Libramiento Oriente, particularmente en el puente conocido como Los Colgados, lo que evidencia que el nombre de Carlos Manzo sigue presente en la memoria pública de la ciudad.

La misa de esta tarde-noche se realizará en un ambiente de duelo social, pero también como un espacio para el recuerdo colectivo.