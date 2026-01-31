A tres meses de su fallecimiento, realizarán misa en memoria de Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La esposa de Carlos Alberto Manzo Rodríguez invitó a la ciudadanía a participar en una misa en honor del expresidente municipal de Uruapan, la cual se llevará a cabo este domingo 1 de febrero, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

La convocatoria fue difundida por Grecia Quiroz a través de redes sociales, donde informó que la ceremonia religiosa se realizará a las 5:00 de la tarde en la Parroquia de San Francisco, ubicada en el municipio de Uruapan. En el mensaje se destacó que el acto está abierto a todas las personas que deseen acompañar a la familia.

“Quien guste acompañarnos será bienvenido. Que Dios los bendiga”, expresó en su publicación, acompañada de una imagen conmemorativa del evento.