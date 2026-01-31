A tres meses de su fallecimiento, realizarán misa en memoria de Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La esposa de Carlos Alberto Manzo Rodríguez invitó a la ciudadanía a participar en una misa en honor del expresidente municipal de Uruapan, la cual se llevará a cabo este domingo 1 de febrero, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.
La convocatoria fue difundida por Grecia Quiroz a través de redes sociales, donde informó que la ceremonia religiosa se realizará a las 5:00 de la tarde en la Parroquia de San Francisco, ubicada en el municipio de Uruapan. En el mensaje se destacó que el acto está abierto a todas las personas que deseen acompañar a la familia.
“Quien guste acompañarnos será bienvenido. Que Dios los bendiga”, expresó en su publicación, acompañada de una imagen conmemorativa del evento.
Carlos Manzo falleció el 1 de noviembre de 2025, luego de resultar herido en un ataque armado ocurrido durante un evento público en el centro de Uruapan. El hecho provocó una fuerte conmoción entre la ciudadanía y derivó en el despliegue de un operativo de seguridad y una investigación por parte de las autoridades estatales.
Desde entonces, el caso se mantiene bajo investigación, mientras distintos sectores han exigido el esclarecimiento de los hechos. El fallecimiento del alcalde se convirtió en un referente del clima de violencia que enfrenta la región y motivó manifestaciones y llamados a reforzar la seguridad en Michoacán.
