A través del deporte y de la unidad familiar podemos transformar el entorno: Yarabí Ávila

Al respecto, la rectora Yarabí Ávila manifestó su satisfacción por este reencuentro, que dijo, genera un cúmulo de emociones “para todas y todos los que estamos aquí y que creemos en el deporte como una forma de transformar generaciones”. Tras compartir que el básquetbol es muy significativo para ella, ya que su madre y su padre también practicaron esta disciplina, afirmó que quienes hoy reciben este reconocimiento han escrito una historia importante en la Universidad Michoacana.

La rectora afirmó que el deporte representa disciplina, valores, trabajo en equipo, pero sobre todo genera amistades, “ustedes han forjado una gran familia, sepan que estoy muy orgullosa de acompañarlos en este evento”.