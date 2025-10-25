A través de BOI, se robustecen labores operativas en Álvaro Obregón: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo la encomienda de garantizar la paz, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Policía Municipal intensifican su presencia operativa en el municipio de Álvaro Obregón y sus alrededores, con especial atención los tramos carreteros.
A través de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), los oficiales estatales, federales y municipales efectúan módulos de inspección itinerantes, así como patrullajes y recorridos a pie tierra para la prevención de los delitos y la comisión de actos ilícitos.
Con el despliegue de unidades y personal en distintos puntos estratégicos del municipio y en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia se realizan trabajos de inteligencia, control y proximidad con la población, los cuales buscan garantizar la seguridad y la tranquilidad de habitantes y visitantes.
BCT