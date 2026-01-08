🦋 A seis años de su partida, Morelia recuerda a Homero Gómez con una misa

Gómez González fue reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo en la protección del Santuario de la Mariposa Monarca El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, Michoacán, donde fungió como comisariado ejidal y administrador del santuario.

Su desaparición en enero de 2020 y posterior hallazgo sin vida conmocionaron a la comunidad ambientalista. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones civiles exigieron entonces el esclarecimiento de su caso y la protección a quienes luchan por el entorno natural.

El legado de Homero Gómez sigue presente en la defensa de los bosques michoacanos, la conciencia ambiental de nuevas generaciones y el trabajo que continúan sus familiares y compañeros en la región.

SHA