🦋 A seis años de su partida, Morelia recuerda a Homero Gómez con una misa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El martes 13 de enero del 2026, familiares y amigos del activista ambiental Homero Gómez González se reunirán para conmemorar el sexto aniversario de su fallecimiento con una misa en su memoria.
La ceremonia religiosa se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana en la Iglesia de San Luis Gonzaga, ubicada en Morelia, y está abierta a toda la comunidad.
🕊️ “Su lucha no terminó; florece en cada conciencia que despierta”, expresaron sus allegados a través de una invitación pública.
Gómez González fue reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo en la protección del Santuario de la Mariposa Monarca El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, Michoacán, donde fungió como comisariado ejidal y administrador del santuario.
Su desaparición en enero de 2020 y posterior hallazgo sin vida conmocionaron a la comunidad ambientalista. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones civiles exigieron entonces el esclarecimiento de su caso y la protección a quienes luchan por el entorno natural.
El legado de Homero Gómez sigue presente en la defensa de los bosques michoacanos, la conciencia ambiental de nuevas generaciones y el trabajo que continúan sus familiares y compañeros en la región.
