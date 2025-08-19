¡A saborear el maíz! Festival del Elote llega con más de 70 cocineras a Tarejero, Zacapu

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de Tarejero, en el municipio de Zacapu, celebrará la octava edición del Festival del Elote el próximo domingo 24 de agosto en su plaza principal.

De acuerdo con información oficial, este evento busca resaltar la riqueza gastronómica y cultural de la región a través de la participación de cocineras tradicionales, música, danzas y actividades familiares.