¡A saborear el maíz! Festival del Elote llega con más de 70 cocineras a Tarejero, Zacapu

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de Tarejero, en el municipio de Zacapu, celebrará la octava edición del Festival del Elote el próximo domingo 24 de agosto en su plaza principal.
De acuerdo con información oficial, este evento busca resaltar la riqueza gastronómica y cultural de la región a través de la participación de cocineras tradicionales, música, danzas y actividades familiares.
Para este 2025, se espera la asistencia de alrededor de 5 mil personas, lo que generaría una derrama económica estimada en 200 mil pesos, informó Carlos Alberto Cuéllar Romo, representante del ayuntamiento de Zacapu.
El festival contará con la participación de 75 cocineras tradicionales que ofrecerán platillos como:
Corundas
Esquites
Toqueras
Guisos a base de maíz, entre otras delicias locales, disponibles a distintos precios.
Además, el público podrá disfrutar de la danza de los moros, elevación de globos de cantoya y otras expresiones culturales que dan vida a esta celebración popular.
Tarejero se ubica a solo 15 minutos de la cabecera municipal de Zacapu, rumbo al oriente, en el Valle de la Ciénega. Desde Morelia, el trayecto es de aproximadamente una hora con 20 minutos; desde Pátzcuaro, una hora; y desde Zamora, una hora con 20 minutos.
