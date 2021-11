A revisión, comunidades de Michoacán con autogobierno: Bedolla

Cherán, Michoacán (MiMorelia.com).- Al igual que con los municipios, el tema de seguridad se revisará con las comunidades indígenas con autogobierno para hacer los ajustes necesarios, indicó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, durante el Foro de Consulta de la Región Purépecha que se desarrolló en Cherán.

"Para establecer en las leyes de seguridad pública el tema de la seguridad le corresponde y le corresponde apoyar a las comunidades que ya tienen o tendrán autogobierno, porque es un tema relevante", expuso.

En su intervención, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que la seguridad es un pendiente, porque todavía no está claro cómo se va atender en las comunidades indígenas, aunque refirió que la ley señala que al ser autogobierno asumen las tareas del ayuntamiento, pero la Ley de Seguridad Pública no está actualizada, por eso no queda claro el tema de las patrullas, por ejemplo.

El gobernador enfatizó que en el caso de Cherán después de 10 años quedó demostrado que saben autogobernarse, por eso, dijo, se debe atender la autodeterminación de gobierno de las comunidades indígenas.

Manifestó que en la Ley Orgánica de Michoacán se establece que todas las dependencias estatales tienen la obligación de atender de manera plural e incluyente a las comunidades y pueblos indígenas del estado.

"No porque tienen el autogobierno, no porque ya tienen presupuesto directo, el ayuntamiento o el gobierno del estado los ignore, al contrario, deben ser escuchados y atendidos", sostuvo

Aseguró que el tema de las comunidades indígenas es de importancia, porque es reencontrarse con los orígenes y 500 años de resistencia.

Al dar la bienvenida, María de la Luz Estrada Velázquez, integrante del Concejo Mayor de Cherán, recordó que desde hace 10 años se rigen por sus usos y costumbres, pero, dijo, en las comunidades hay desconfianza en los políticos y por eso no se había aceptado la visita del Ejecutivo Estatal.

Subrayó que los trabajos que hoy inician atiendan las verdaderas necesidades y no se convierta en un "desahogo" momentáneo.

"Hoy nos encontramos en este lugar con el propósito de hacer escuchar nuestra voz como pueblos originarios, que de manera histórica ha sido ignorada", finalizó.

RYE