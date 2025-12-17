A reingeniería Cultura en 2026; se busca atender las necesidades de la comunidad artística

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, la Secretaría de Cultura busca realizar una reingeniería para poder atender las necesidades de la comunidad artística, resaltó la titular en Michoacán, Tamara Sosa Alanís.

En entrevista, indicó que se deben fortalecer muchas áreas, además de evaluar si las diversas convocatorias que se lanzan durante el año se publican antes de lo previsto.

"En general, estamos todo el tiempo buscando de qué manera ofrecerle a la comunidad artística otras herramientas para mejorar sus ingresos", dijo.

En primera instancia, especificó que se prevé intervenir diversos espacios en Morelia a principios de año. Uno de ellos, comentó, es el Centro Cultural Clavijero, que actualmente se encuentra sin ser ocupado debido a malas condiciones de humedad, y la Casa de la Cultura, que tiene dos espacios pendientes de atención.

Asimismo, señaló que, como se hizo en 2024 con Sonopedia, ahora se está enfocando en las artes visuales para digitalizar el patrimonio del Estado, y se prevé concluir a mediados de 2026, con el objetivo de que todas las disciplinas tengan una plataforma que permita a la población y a los artistas acceder fácilmente a ellas.

Además, mencionó que, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se busca la posibilidad de replicar lo que en su momento se hizo en la Universidad de Guadalajara, donde se ayudó a los artistas a obtener el grado de licenciatura según la experiencia que tienen en las artes dentro de cada disciplina.

Por último, agregó que, con respecto al teatro, se espera la remodelación de varios escenarios, con el objetivo de fortalecer el trabajo que realizan los artistas y permitirles tener fechas establecidas de presentaciones en espacios adecuados.

mrh