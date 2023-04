¿A punto de salir de vacaciones? Checa estas recomendaciones para Semana Santa

Si sales de excursión te brindamos las siguientes recomendaciones:

- Comunica a tus familiares el lugar al que vas a excursionar, haciendo mención del tiempo que estarás fuera y tu fecha de regreso.

- En el grupo de excursionistas es muy necesario que alguno conozca de primeros auxilios y lleve un botiquín.

- No enciendas fogatas en zonas con mucha vegetación y si no sabes nadar, no camines cerca de pozos o arroyos profundos.

Con especial énfasis a los trabajos que llevan a cabo las instancias de gobierno para la procuración de la flora y fauna de la entidad; en esta temporada de incendios, la Guardia Civil refuerza la operatividad de su Agrupamiento Forestal y Ambiental, para inhibir y atender incendios, por ello es de suma importancia que la población y visitantes siga al pie estas instrucciones:

- En caso de encender alguna fogata, deberás limpiar el lugar antes de encenderla, y al retirarse del lugar, apaga totalmente la fogata con tierra o agua.

- Evita fumar en bosques o en pastizales.

- Si detectas un incendio, repórtalo de inmediato a la línea de emergencias 911.

- No te arriesgues a combatir un incendio forestal si no eres especialista.

- Ayuda a proteger el medio ambiente, no arrojes basura de ningún tipo.