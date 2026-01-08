Yovane ‘N’, a proceso acusado del homicidio de su madre en Santiago Undameo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada de Feminicidios, obtuvo vinculación a proceso en contra de Yovane “N”, por su probable participación en el homicidio de su madre, ocurrido en la localidad de Santiago Undameo.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, el pasado 5 de enero, Alicia V. se encontraba con su hijo en una vivienda de la tenencia mencionada, cuando éste le disparó con un arma de fuego, causándole la muerte.

Del hecho tomó conocimiento la Policía de Morelia, que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), logró la detención en flagrancia de Yovane “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Una vez presentado ante el Juez de Control, el investigado fue vinculado a proceso, se le impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

SHA