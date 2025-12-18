A proceso Luis Felipe 'N' por secuestro de sus hijas y feminicidio de Maritza en Uruapan

De acuerdo con los actos de investigación, el 18 de noviembre el imputado se separó de Maritza E., y desde ese momento privó ilegalmente de la libertad a sus hijas, manteniéndolas en un domicilio ubicado en la colonia Centro.

El 24 de noviembre, Luis Felipe “N” contactó telefónicamente a la víctima y la amenazó de atentar contra la vida de una de las menores si no acudía al lugar. Ante esta situación, la mujer se trasladó al domicilio, donde fue privada de la libertad y posteriormente atacada con un arma de fuego por el imputado y otras personas, causándole la muerte. El cuerpo de Maritza E., fue localizado el 29 de noviembre en la ciudad de Uruapan.