A proceso, los implicados en atentado contra alcaldesa de Cuitzeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control la vinculación a proceso en contra de Rubén “N”, Antonio “N” y Freddy “N”, por su posible relación en el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de la presidenta municipal de Cuitzeo y de sus tres escoltas.

De las investigaciones se desprende que, el 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta celebrada en un restaurante ubicado a un costado del lago de Cuitzeo. Al momento de retirarse del lugar, tres hombres que se encontraban cerca del estacionamiento dispararon armas de fuego en contra de la servidora pública y sus tres escoltas.

Durante la agresión, el personal de seguridad repelió el ataque; sin embargo, la servidora pública y los tres elementos resultaron lesionados.

Durante las tareas de investigación, personal de la institución reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Rubén “N”, Antonio “N” y Freddy “N” en los hechos, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que ya fue cumplimentada.

Los imputados fueron presentados ante un Juez de Control, quien, tras valorar los datos aportados, resolvió la vinculación a proceso y decretó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, así como dos meses para la investigación complementaria.