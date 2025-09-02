A proceso hombre acusado de golpear y amenazar a su ex pareja en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, obtuvo vinculación a proceso contra un hombre, presunto responsable de lesiones en agravio de su ex pareja.

De acuerdo con el expediente, el pasado 16 de febrero, la víctima acudió al domicilio de la hermana de César Ulises “N” para recoger pertenencias de su hija. Sin embargo, fue agredida físicamente por su ex pareja, quien presuntamente la ingresó por la fuerza al inmueble, donde la golpeó con diversos objetos y la amenazó con atentar contra su vida.

Por estos hechos, la mujer presentó una denuncia ante el CJIM, que dio inicio a las investigaciones correspondientes y presentó al imputado ante el Juez de Control, mediante citación.

En audiencia, César Ulises “N” fue vinculado a proceso; además, se le impusieron medidas cautelares y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La FGE reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres en Michoacán, mediante acciones firmes contra la violencia de género.

