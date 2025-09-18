A proceso hombre acusado de agredir sexualmente a novia de su hijo en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso contra Juan Baltazar “N”, por su posible participación en el delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de una adolescente, novia de su hijo, en el municipio de Pátzcuaro.

Investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género establecieron que el pasado 20 de junio, la víctima se encontraba en casa de su novio, cuando en un momento determinado, Juan Baltazar “N” la agredió sexualmente y después la amenazó de atentar contra su vida y la de su familia si contaba algo de lo ocurrido.

Tras recibir la denuncia, el agente del Ministerio Público recabó datos de prueba de la posible participación de Juan Baltazar “N”, lo que permitió obtener una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

En audiencia, el Juez de Control resolvió su vinculación a proceso; le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Fiscalía General ratifica su compromiso de presentar ante la autoridad judicial a toda persona que atente contra la integridad de las niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

