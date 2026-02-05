A proceso, cuatro policías de la Guardia Civil señalados de extorsión en Morelia

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, ese día dos ciudadanos circulaban sobre la avenida Gertrudis Sánchez, cuando una patrulla de la Guardia Civil les marcó el alto. De la unidad descendieron Alejandro “N”, Carlos Omar “N”, Rodolfo Antonio “N” y José Luis “N”, quienes realizaron una supuesta inspección de rutina.

Durante la intervención, los uniformados señalaron a las víctimas que su licencia de conducir era apócrifa y que el vehículo contaba con reporte de robo; no obstante, les exigieron una cantidad de dinero a cambio de permitirles continuar su camino.

Tras realizar el pago, las víctimas siguieron a la patrulla y solicitaron apoyo de la Policía, denunciando el hecho como extorsión, lo que permitió la detención de los cuatro elementos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión.

En audiencia, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los imputados, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

rmr