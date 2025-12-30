A proceso, Alejandro Baruc por posesión de armas en Uruapan; investigan vínculo con crimen de Carlos Manzo

El imputado fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, quien integró la Carpeta de Investigación y lo presentó ante el Juez de Control. La autoridad judicial calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa. Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Cabe recordar que el pasado 1 de noviembre, Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, fue asesinado a balazos en un evento público en la plaza principal del municipio con motivo de Día de Muertos. El crimen conmocionó a la sociedad michoacana y generó pronunciamientos de condena a nivel nacional, al tratarse de un presidente municipal en funciones.

Desde entonces, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha mantenido diversas líneas de investigación. En este contexto, se ha señalado que Alejandro Baruc “N” podría tener vínculos con el asesinato, aunque por el momento no ha sido imputado directamente por ese delito.

rmr