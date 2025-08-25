A proceso, acusado en caso de desaparición de David Gil, visto por última vez en Los Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Jaime “N”, presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de David Gil Vidal, hermano del comentarista político Guille Vidal. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio en el municipio de Los Reyes.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, David, de 47 años, fue citado mediante engaños en la localidad de Los Limones por Linda Yazmín “N”, quien ya se encuentra vinculada a proceso. La víctima fue llevada a un paraje donde fue privada de su libertad y posteriormente asesinada.