A partir de los 18 años jóvenes podrán ser electos como diputados en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por unanimidad, el Congreso de Michoacán aprobó la reducción en la edad como requisito para ser diputada o diputado local, pasando de los 21 años a los 18 años como mínima. La propuesta original fue presentada por la diputada de Morena, Nalleli Pedraza Huerta, y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales.

En el dictamen se enmarca que esta medida legislativa va de conformidad con la reforma constitucional a nivel federal en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, que se publicó el 6 de junio de 2023. Además, el reajuste de la edad coadyuva en la inclusión y representación real de la composición en Michoacán.

Durante el debate, el petista Reyes Galindo Pedraza argumentó que, con la reducción de edad, se reconocen las capacidades de las juventudes:

“Hay un reconocimiento implícito a la capacidad juvenil, porque hoy entonces aceptamos y reconocemos que hay preparación, que hay experiencia en estas nuevas generaciones que tienen acceso a la información, a su formación académica, a las nuevas tecnologías y eso entonces aporta una visión que tiene un toque de frescura y disruptiva que resulta necesario y fundamental para que se aborden los problemas estructurales que hoy estamos teniendo.”.

