A marchas forzadas avanza teleférico de Uruapan; reporta Sedum 94.08% de avance

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un avance del 94.08 por ciento, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) está a marchas forzadas para concluir la obra física del teleférico en Uruapan.

En un recorrido que realizó MIMORELIA.COM, en las estaciones se continúa con el trabajo para poder cumplir con las metas que se tienen establecidas; y es que a decir de la titular de la dependencia, Gladyz Butanda Macías, en septiembre pasado, sería el 15 de este mes cuando se concluyera con la obra física para dar inicio a las pruebas correspondientes. Sin embargo, ante diversas circunstancias que se registraron en las obras, se generó un retraso por lo que se espera que en este mes concluyan la obra física.