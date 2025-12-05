A marchas forzadas avanza teleférico de Uruapan; reporta Sedum 94.08% de avance

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un avance del 94.08 por ciento, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) está a marchas forzadas para concluir la obra física del teleférico en Uruapan.
En un recorrido que realizó MIMORELIA.COM, en las estaciones se continúa con el trabajo para poder cumplir con las metas que se tienen establecidas; y es que a decir de la titular de la dependencia, Gladyz Butanda Macías, en septiembre pasado, sería el 15 de este mes cuando se concluyera con la obra física para dar inicio a las pruebas correspondientes. Sin embargo, ante diversas circunstancias que se registraron en las obras, se generó un retraso por lo que se espera que en este mes concluyan la obra física.
Y es que se prevé que para el primer trimestre de 2026 se ponga en marcha el teleférico de Uruapan.
En octubre pasado se iniciaron las pruebas de cable tendido para ver los ajustes y balancines de las torres, posteriormente, y al concluir la obra física, se iniciarán las pruebas con cabinas vacías para evaluar el movimiento y, finalizarlo con carga para simular el peso de los pasajeros. Al contar con la certificación y autorización correspondiente, se pondrá en marcha.
Es de mencionar que el teleférico de Uruapan tendrá seis estaciones que contará con 45 cabinas y se estima un recorrido de 23 minutos conectado desde la Presidencia Municipal hasta las calles Quinta y 28 de octubre, detrás del Parque Nacional.
De acuerdo al proyecto se tienen avance en el ejecutivo, permisos y gestiones, sistema electromecánico, obra inducida y civil que contempla la cimentación de mástiles y estaciones, además de los edificios de las estaciones, y el sistema eléctrico.
Las torres están al 100 por ciento, mientras que las estaciones avanzan en las obras electromecánicas y civil, además de la instalación del sistema eléctrico.
BCT