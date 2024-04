A mí lo que más me importa es el sentir de los morelianos: Andrea Villanueva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La labor del diputado debe trascender la esfera de la función pública y debe reflejarse en las calles, en el sentir ciudadano, aseguró la candidata a diputada local por el Distrito 11 de Morelia, Andrea Villanueva Cano, durante una reunión vecinal en la colonia Lomas de Morelia.

La candidata por los partidos PAN y PRD, agradeció las constantes muestras de cariño de los vecinos de este Distrito, quienes han reconocido su labor y trayectoria, así como su presencia permanente en las calles de este Distrito.

De lo anterior, Villanueva Cano aseguró que su mirada está puesta en las necesidades del ciudadano de a pie, porque “el Distrito se conoce únicamente caminando sus calles, escuchando las preocupaciones de los vecinos para así, traducirlas en iniciativas, reformas o gestiones que trasciendan y logren su cometido de transformar y mejorar vidas”.

Y es que a decir de Andrea Villanueva, sus mejores iniciativas y gestiones nacieron de su permanencia en las calles: “exigimos a la Federación el abasto seguro de medicamentos para personas con trastornos mentales porque un adulto mayor me contó su angustia de no contar con la medicina de su hija con esquizofrenia; logramos que se etiquetaran recursos para la atención integral en los hospitales públicos y privados de la atención a la salud mental porque una madre de familia me contó el padecimiento de su hijo. Nada de mi trabajo legislativo sería posible si no hubiera escuchado a mis vecinos del Distrito 11”, detalló.

Finalmente, la candidata del Distrito 11 calificó de esencial saber construir equipo para tener las mejores ideas, con propósitos y objetivos claros que realmente permitan superar las dificultades.

SHA