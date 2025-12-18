A más tardar el 20 de diciembre, Finanzas cubrirá compromisos laborales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más tardar el 20 de diciembre, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán cubrirá todos los compromisos laborales de fin de año, aseguró el titular, Luis Navarro García.
En entrevista colectiva, el funcionario indicó que los pendientes con sectores como educación, salud, trabajadores del Poder Ejecutivo y otros que reciben dispersión del estado quedarán cubiertos en esa fecha.
"Entre hoy y mañana estaremos dispersando el recurso de los subsistemas para que los compromisos laborales que tenemos, llámese educación, salud, ejecutivo, todos los trabajadores que reciben alguna dispersión del estado, lo tengan el día 20", explicó.
Aunque admitió que fue un año complicado, se dijo tranquilo porque ya han cumplido con 101 quincenas y logrado avances importantes en el esquema financiero. En comparación con otras administraciones, apuntó que este año han contado con el recurso suficiente para cubrir lo necesario.
"Desde el primer año guardamos casi 100 millones de pesos cada mes, y llegamos a noviembre y diciembre con más de mil millones de pesos ahorrados. Esa fórmula la hemos utilizado para fin de año", concluyó.
mrh