A más de un mes, Juan Paulo "N" sigue prófugo; familia de Frida Santamaría exige justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de un mes de la orden de aprehensión en contra de Juan Paulo "N", presunto feminicida de Frida Santamaría, la familia de la joven asesinada en 2022 sigue sin saber nada del acusado y temen que haya salido del país. No obstante, están a la espera de la ficha roja de la Policía Internacional (Interpol).
En entrevista, uno de sus familiares comentó que Juan Paulo tuvo demasiado tiempo para huir, pues el 21 de noviembre de 2025 la magistrada Laura Elena Alanís García resolvió que el caso debía volver a clasificarse como feminicidio, por lo que debía presentarse para seguir el proceso detenido. Sin embargo, no lo hizo, y fue hasta el 26 de noviembre que el juez Víctor Hugo Ortiz Margarito dictó una orden de aprehensión.
"No hemos sabido nada de él, no sabemos dónde está y no ha pasado nada de una detención, aunque ya está básicamente la orden de aprehensión, y no pasa nada porque siguen jalando, estirando lo más que pueden sus abogados, la familia o quién sea", dijo un familiar de Frida.
Sobre la ficha roja, detalló que a principios de enero se envió la solicitud a nivel internacional para que la emitan y no solo sea a nivel México, porque creen que ya huyó del país. No obstante, continúan a la espera de que la publiquen.
"Debería estar saliendo ya la siguiente semana, pero si son días hábiles, pues ya sabes, va a tardar un poquito más porque se tiene que esperar respuesta de Francia, tengo entendido, entonces así vamos", apuntó.
Fue el 18 de junio de 2022 cuando presuntamente Juan Paulo "N" le quitó la vida a Frida con un arma de fuego durante una fiesta en el municipio de Sahuayo, después de una discusión entre ambos.
Juan Paulo "N" fue detenido y acusado por el delito de feminicidio; no obstante, mientras seguía el proceso, se reclasificó el caso como homicidio culposo, lo que le dio la oportunidad de continuar el proceso en libertad, aunque la familia de Frida Santamaría continuó en la lucha para que se reclasificara nuevamente como feminicidio.
