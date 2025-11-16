A la par del Plan Michoacán, Iglesia Católica inicia jornada de oración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Iglesia Católica inició la jornada de oración a la par de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, refirió que qué a través de la educación y la oración se puede construir la paz, por lo que señaló que insistirá con el llamado a las autoridades a tomar las ideas y acciones que ha implementado la Iglesia Católica desde hace años para ver por el bienestar de las y los michoacanos.

En conferencia de prensa, señaló que si las autoridades de los Gobiernos de México y de Michoacán aceptan la colaboración de la Iglesia, se puede implementar diversos ejes donde, además de la educación y la oración, se dé atención y acompañamiento a las víctimas de la violencia, y se logre calendarizar los trabajos.

Reconoció que la Iglesia ha sido omiso en el llamado del pueblo en cuanto a ser agresivos, se reclame y exija justicia, pero dejó en claro que en el Plenario de la Reunión del Episcopado Mexicano, en su edición número 119, se acordó ser una Iglesia no confrontadora y que se opte por propuestas y acciones que ayuden a la construcción de la paz y que no esté involucrado la violencia.

BCT