A la espera de la agenda de Harfuch para su próxima visita en Michoacán: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el acuerdo del Plan Michoacán es revisar cada 15 días la estrategia entre federación y estado aún no hay confirmación por parte del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Omar García Harfuch, para su próxima visita a la entidad, afirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

En entrevista, el funcionario comentó que están a la espera de su agenda, pues en su última visita a la ciudad de Morelia y Uruapan, comentó que en 15 días regresaría, y aunque están a 10 días aproximadamente de que se cumpla ese plazo, todavía no hay confirmación o información desde la federación.

"En su última visita en la ciudad de Morelia y Uruapan comentó que en 15 días volvería a venir. Estamos a 10 días de que eso se cumpla y estaremos a la espera de su agenda a ver qué municipios son los que ahora visitaría".

Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo visitaron las ciudades antes mencionadas el pasado 13 de noviembre para revisar las estrategias de seguridad tras el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez que se registró el 1 de noviembre durante el Festival de Velas.