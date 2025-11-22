A la espera de la agenda de Harfuch para su próxima visita en Michoacán: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el acuerdo del Plan Michoacán es revisar cada 15 días la estrategia entre federación y estado aún no hay confirmación por parte del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Omar García Harfuch, para su próxima visita a la entidad, afirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.
En entrevista, el funcionario comentó que están a la espera de su agenda, pues en su última visita a la ciudad de Morelia y Uruapan, comentó que en 15 días regresaría, y aunque están a 10 días aproximadamente de que se cumpla ese plazo, todavía no hay confirmación o información desde la federación.
"En su última visita en la ciudad de Morelia y Uruapan comentó que en 15 días volvería a venir. Estamos a 10 días de que eso se cumpla y estaremos a la espera de su agenda a ver qué municipios son los que ahora visitaría".
Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo visitaron las ciudades antes mencionadas el pasado 13 de noviembre para revisar las estrategias de seguridad tras el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez que se registró el 1 de noviembre durante el Festival de Velas.
Los funcionarios arribaron a temprana hora a la capital michoacana, en la 21 Zona Militar donde se reunieron con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y posteriormente viajaron a Uruapan; en este último punto antes de llegar a un cuartel militar a las orillas del municipio, recorrió las calles escoltado por varias patrullas.
La estrategia Plan Michoacán se implementó días después del homicidio de Manzo Rodríguez desde Palacio Nacional, mismo que contempla el envío de más elementos de seguridad a Michoacán y más inversión en este rubro, así como el trabajo de 100 acciones para recuperar el tejido social, de acuerdo a lo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En los últimos días, se logró la captura del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, se trata de Jorge Armando "N" alias "El Licenciado", en la ciudad de Morelia y apenas ayer viernes detuvieron a siete escoltas del ex edil en Uruapan, posteriormente fueron trasladados a Morelia, al Penal David Franco Rodríguez dónde serán presentados en audiencia por supuesta omisión en sus labores al momento del crimen.
