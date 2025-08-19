A la calma llama diputada Diana Espinoza en torno a la reforma electoral

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido del Trabajo (PT) y presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Diana Espinoza Mercado, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma ante las especulaciones sobre la reforma electoral que se discute a nivel nacional, en particular frente a la incertidumbre sobre el futuro de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Espinoza Mercado explicó que su partido y sus aliados están atentos a las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el debate en torno a la reforma.
"Vamos a estar atentas a las instrucciones directamente de la doctora, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum", afirmó, recordando que el tema aún se encuentra en una fase preliminar, ya que las mesas de trabajo no han comenzado.
Subrayó la importancia de evitar especulaciones que generen zozobra entre la población, dado que la reforma electoral aún no ha sido discutida formalmente en el estado. Asimismo, expresó su confianza en que las mesas nacionales de trabajo garantizarán que cualquier modificación fortalezca el sistema electoral sin comprometer la autonomía de los OPLEs, como el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
En cuanto a los trabajos en su comisión, señaló que se avanza en modificaciones al Código Electoral de Michoacán. Entre los objetivos destaca la homologación de procesos electorales tras la reciente elección de magistrados, así como la apertura a la participación juvenil.
La propuesta incluye reducir de 21 a 18 años la edad mínima para ser candidato a diputado local, con el fin de fomentar una mayor inclusión de jóvenes en la política michoacana.
mrh