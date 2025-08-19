A la calma llama diputada Diana Espinoza en torno a la reforma electoral

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido del Trabajo (PT) y presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Diana Espinoza Mercado, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma ante las especulaciones sobre la reforma electoral que se discute a nivel nacional, en particular frente a la incertidumbre sobre el futuro de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Espinoza Mercado explicó que su partido y sus aliados están atentos a las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el debate en torno a la reforma.

"Vamos a estar atentas a las instrucciones directamente de la doctora, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum", afirmó, recordando que el tema aún se encuentra en una fase preliminar, ya que las mesas de trabajo no han comenzado.