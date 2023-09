A estos acuerdos llegaron con alumnos para liberar Facultad de Medicina

El secretario General, Javier Cervantes Rodríguez, acompañado por el abogado General, Raúl Carrera Castillo, expuso que se acordó, como primer punto, que no se les cobrara el inglés y que las clases se les impartan en la Facultad por lo que no tendrán que acudir a la Unidad de Idiomas, no tendrá costo para los jóvenes del plan 2022, los de primer semestre y tercer semestre.