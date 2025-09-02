A dos meses del crimen, el cuerpo de David Gil sigue sin ser localizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque se cumplimentó una orden de aprehensión contra Jaime “N”, señalado como presunto responsable de la desaparición y homicidio de David Gil Vidal, hasta el momento el cuerpo de la víctima no ha sido localizado, pese a los operativos de búsqueda emprendidos por las autoridades.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, el pasado 2 de julio, David, de 47 años, fue citado en la localidad de Los Limones, municipio de Los Reyes, donde habría sido sometido y agredido por los imputados. Tras privarlo de la vida, presuntamente arrojaron su cuerpo a un río junto con sus pertenencias con el fin de ocultar el crimen.