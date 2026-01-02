¡A celebrar en Pátzcuaro! Habrá rosca gigante, regalos y chocolate por Día de Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pátzcuaro tendrá broche de oro el próximo 06 de enero; con una rosca de Reyes de 100 metros lineales de busca llevar alegría a los patzcuarenses y turistas que visiten la Plaza Vas de Quiroga.
El presidente municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez, informó que está actividad es el cierre de la temporada invernal en Pátzcuaro, con la cual se pretende dar más de dos mil porciones de rosca con leche o chocolate caliente.
Indicó que esta rosca se pondrá alrededor de la estatua de Vasco de Quiroga y tiene una medida aproximada de 100 metros lineales, además se espera proporcionar dos mil 500 lechitas y hasta 40 litros de chocolate caliente a todos aquellos turistas y visitantes que estén en la plaza el próximo 06 de enero.
A partir de las 18:00 horas, comentó que también se darán regalos a niñas y niños que asistan, otros más se rifarán como bicicletas y patines.
Además, en el transcurso del día se acudirá a las colonias más marginadas del municipio, para que todos los patzcuarenses tengan un Día de Reyes.
BCT