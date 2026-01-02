¡A celebrar en Pátzcuaro! Habrá rosca gigante, regalos y chocolate por Día de Reyes

Indicó que esta rosca se pondrá alrededor de la estatua de Vasco de Quiroga y tiene una medida aproximada de 100 metros lineales, además se espera proporcionar dos mil 500 lechitas y hasta 40 litros de chocolate caliente a todos aquellos turistas y visitantes que estén en la plaza el próximo 06 de enero.

A partir de las 18:00 horas, comentó que también se darán regalos a niñas y niños que asistan, otros más se rifarán como bicicletas y patines.

Además, en el transcurso del día se acudirá a las colonias más marginadas del municipio, para que todos los patzcuarenses tengan un Día de Reyes.