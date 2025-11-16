Aún vivo el debate de la reforma electoral federal: IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El debate en torno a la reforma electoral federal, incluyendo el tema de la revocación de mandato, se mantiene activo a nivel nacional, a pesar de que otros asuntos hayan acaparado recientemente la atención mediática, según lo afirmó Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

"El instituto local está siguiendo de cerca los trabajos que se desarrollan en otras entidades federativas y en el ámbito federal", afirmó.

Hurtado Gómez detalló que la reforma es inherentemente nacional, y por ello, los trabajos y foros se han estado realizando en diversos estados. Mencionó específicamente una próxima reunión convocada por el OPLE de la Ciudad de México en coordinación con legisladores de la Cámara de Diputados en San Lázaro, lo que subraya la actividad constante en el proceso de discusión.

"Creo que se está avanzando, creo que sí se está avanzando pero sí, ciertamente a lo mejor ha habido otro tipo de temas que han dominado un poquito más en el contexto mediático principalmente, pero creo que se sigue avanzando ahí en el tema", declaró el Consejero Presidente, confirmando que, aunque no sea el tema principal en la prensa local, el proceso legislativo y de consulta sigue su curso.

En cuanto a las acciones específicas del IEM en Michoacán, el Consejero Presidente indicó que el instituto está cumpliendo con su parte al realizar un análisis técnico detallado sobre las implicaciones de la reforma para la entidad. Este trabajo se está llevando a cabo actualmente en las áreas técnicas especializadas del organismo electoral.

El cronograma interno del IEM contempla que, en los próximos días, se compartirá un documento formal con los resultados de este análisis a las consejerías internas. Posteriormente, el instituto emprenderá una ruta de análisis y valoración que culminará, previsiblemente, a principios del próximo año con la presentación de un paquete de propuestas concretas ante el Congreso del Estado de Michoacán.

BCT