¡Aún puedes vivir la magia! Mañana es el último desfile navideño en Tlalpujahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia navideña está por cerrar su ciclo en el Pueblo Mágico de Tlalpujahua, ya que este jueves 13 de diciembre se celebrará el último desfile navideño de la temporada, como parte de las actividades oficiales de la 26ª Feria de la Esfera 2025.
El desfile está programado para iniciar a las 7:00 de la noche, y recorrerá las principales calles del centro histórico del municipio, en medio de un ambiente festivo lleno de luces, música y personajes tradicionales. Este evento ha sido uno de los más esperados por turistas y habitantes locales, ya que combina el espíritu de la Navidad con la riqueza artesanal y cultural que distingue a Tlalpujahua.
Desde el pasado 8 de noviembre, miles de visitantes han disfrutado de los desfiles nocturnos que, noche tras noche, han llenado de alegría, colores brillantes y emociones las calles empedradas del municipio. Niños, niñas y adultos han aplaudido la presencia de Santa Claus, duendes, renos, esferas gigantes, comparsas y carros alegóricos que hacen de cada desfile una experiencia visual única.
Además de los desfiles, la Feria de la Esfera ofrece una amplia oferta de productos navideños elaborados por artesanos locales, quienes durante meses se preparan para exhibir y vender esferas artesanales, decoraciones navideñas, figuras de vidrio soplado y más artículos típicos de temporada.
Para quienes planean asistir, las autoridades municipales recomiendan llegar con anticipación, ya que se espera una gran afluencia de visitantes. También se invita a respetar las indicaciones de tránsito, mantener limpias las calles y disfrutar del evento en un ambiente de paz y convivencia familiar.
BCT