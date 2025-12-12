¡Aún puedes vivir la magia! Mañana es el último desfile navideño en Tlalpujahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia navideña está por cerrar su ciclo en el Pueblo Mágico de Tlalpujahua, ya que este jueves 13 de diciembre se celebrará el último desfile navideño de la temporada, como parte de las actividades oficiales de la 26ª Feria de la Esfera 2025.

El desfile está programado para iniciar a las 7:00 de la noche, y recorrerá las principales calles del centro histórico del municipio, en medio de un ambiente festivo lleno de luces, música y personajes tradicionales. Este evento ha sido uno de los más esperados por turistas y habitantes locales, ya que combina el espíritu de la Navidad con la riqueza artesanal y cultural que distingue a Tlalpujahua.