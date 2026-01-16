Aún puedes registrarte para ingresar a la Universidad Rosario Castellanos: Iemsysem

La invitación está dirigida a las y los jóvenes interesados en cursar estudios de nivel superior, para que conozcan la amplia oferta educativa de la UNRC, que abarca diversas áreas del conocimiento, entre ellas ingenierías, ciencias sociales y administrativas, así como programas de vanguardia como la Ingeniería en Inteligencia Artificial, alineados a las demandas actuales del desarrollo tecnológico y productivo del estado.

Para concretar el registro, las y los aspirantes deberán tener a la mano su acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, correo electrónico vigente y teléfonos de contacto, a fin de completar correctamente el proceso de inscripción a través del portal electrónico: https://unrc.secihti.mx/micrositio_PIRC/