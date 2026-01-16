Aún puedes registrarte para ingresar a la Universidad Rosario Castellanos: Iemsysem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) informa que el registro para ingresar a una de las tres unidades académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), ubicadas en Múgica, Zacapu y Zitácuaro, fue ampliado y permanecerá abierto hasta el próximo 31 de enero.
La invitación está dirigida a las y los jóvenes interesados en cursar estudios de nivel superior, para que conozcan la amplia oferta educativa de la UNRC, que abarca diversas áreas del conocimiento, entre ellas ingenierías, ciencias sociales y administrativas, así como programas de vanguardia como la Ingeniería en Inteligencia Artificial, alineados a las demandas actuales del desarrollo tecnológico y productivo del estado.
Para concretar el registro, las y los aspirantes deberán tener a la mano su acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, correo electrónico vigente y teléfonos de contacto, a fin de completar correctamente el proceso de inscripción a través del portal electrónico: https://unrc.secihti.mx/micrositio_PIRC/
La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, señaló que la UNRC se distingue por ofrecer modalidades de estudio flexibles, que facilitan el acceso y la permanencia de las y los estudiantes, además de contar con planes académicos orientados a la formación integral, el pensamiento crítico y el compromiso social, con un enfoque regional que impulsa el desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.
El inicio de clases está programado para el 2 de marzo; con la ampliación del plazo de registro se busca que un mayor número de jóvenes tenga la oportunidad de integrarse a la educación superior y construir un proyecto de vida con más y mejores oportunidades.
