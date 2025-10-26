Aún puedes participar en el taller de arcos tradicionales en el Civaq Pátzcuaro: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los 13 talleres de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos ya comenzaron en las distintas comunidades que rodean la ribera del lago de Pátzcuaro, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Entre ellos se encuentra el de Arcos Tradicionales a las Ánimas “Entre Flores”, que se realiza en las instalaciones del Centro de Interpretación Vasco de Quiroga (Civaq) en Pátzcuaro, ubicado en calzada Ibarra 1, colonia Revolución, donde antes se encontraba la estación del tren.