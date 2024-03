70% de contribuyentes tiene problemas fiscales: ANEFAC

¿Por qué? Primero, es complicado, el tema fiscal no es sencillo, es un tema complicado. Segundo, son muchos requisitos, muchas obligaciones (...) y si no las llevamos adecuadamente nos puede llevar a que perdamos casi todo el dinero que se haya generado, ahorros o ingresos o beneficios, porque las multas, de algunos casos, por no pagar IVA la multa puede ser del 100 por ciento

Alan Omar del Río Ortiz, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales A. C.